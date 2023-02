Nach Super Bowl: Patrick Esume erklärt TV-Karriere für beendet

Auf den emotionalen Tränen-Abschied mit seinen Kollegen Icke Dommisch, Jan Stecker und Björn Werner vor der TV-Kamera ließ Esume noch einen persönlichen Clip bei Instagram folgen - an dessen Ende er die Bombe platzen ließ: „Fernseh-Karriere ist vorbei, aber es ist nicht schlimm, wir sehen uns in der European League of Football.“ Esume ist Mitgründer und Commissioner der Liga - die von seinem bisherigen Arbeitgeber übertragen wird.