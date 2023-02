Super Bowl: Deutsche TV-Kultfigur bricht bei Übertragung in Tränen aus

Den Namen Christoph Dommisch dürften gar nicht so viele Sportfans kennen. Doch wenn von Icke - seinem Spitznamen - die Rede ist, weiß jeder Football-Anhäger seit Jahren sofort Bescheid und fängt an zu grinsen.

Bei Pro 7 ist er in den vergangenen Jahren eine echte Kultfigur geworden. Eigentlich ist der Mann mit den langen blonden Haaren, dem Vollbart und dem Berliner Akzent für seine Späße bekannt. Doch nach dem Super Bowl und dem 38:35 der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles hat Icke auf einmal einen Weinkrampf.

Der Grund: Für die Crew von Pro 7 ist das Spiel in Glendale (Arizona) der Abschied von der NFL. Nach acht Jahren wird ab der kommenden Saison dann RTL die Partien übertragen. (NEWS: NFL zu RTL- mit welchen Gesichtern?)

Icke Dommisch vergießt Tränen

Dommisch nimmt sich einen Moment Zeit, vergießt weitere Tränen und setzt dann neu an.

„Ich ziehe meinen Hut. Ich wäre nicht hier gelandet, wenn nicht so viele Leute Bock auf diese Sendung gehabt hätten. Denn: Meine Position gab es vorher nicht im Fernsehen und ich glaube, sie war auch nicht relevant. Und wenn ihr das nicht so gefeiert hättet, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Dann würde ich nicht mal da sitzen, wo jetzt der Laptop saß. Viele Menschen haben mein Leben verändert, die diese Show geguckt haben, die diese Show gemacht haben.“

Vom Praktikanten zur TV-Persönlichkeit

Pro 7 setzte Dommisch von Beginn an als Netman ein. Das in Frankfurt an der Oder geborene Original - ein Pro7-Sat1-Eigengewächs, der 2012 als Praktikant begann, dann Volontär und Redakteur wurde - saß stets mit im Studio und sorgte dafür, dass die Zuschauer vor den Fernsehern immer wieder mit dem Moderatoren und Experten kommunizieren konnten.