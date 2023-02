RTL übernimmt NFL nach Super Bowl - mit welchen bekannten und neuen TV-Gesichtern?

Ab dann übertragen in Deutschland RTL und dessen Partnersender die NFL. Die RTL-Gruppe sicherte sich im Spätsommer die Rechte für fünf Jahre , also bis zur Saison 2027 und dem Super Bowl 2023. Die TV-Übertragungen von Pro 7, Pro 7 Maxx und Sat 1 unter der erfolgreichen Marke RanNFL sind Geschichte.

RTL übernimmt die NFL: Mit welchem Team aus Kommentatoren und Experten?

RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter versprach Fans in jedem Fall schon mal die „besten Football-Experten sowohl hinter als auch vor der Kamera“ und schürte damit Gerüchte, dass er die populären Gesichter aus der Ran-Zeit gerne gewinnen würde. NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth deutete soeben im Interview mit W&V auch vielsagend an: „Das sind natürlich prägende Figuren für den Sport, die auch viel dazu beigetragen haben, ihn in Deutschland noch populärer zu machen. Und deswegen freuen wir uns ganz allgemein gesprochen natürlich, wenn sie auch in Zukunft eng am American Football sind.“