NFL: Super-Bowl-Champions um Mahomes kommen nach Deutschland

NFL in Deutschland: Landen die Chiefs in Frankfurt?

Ursprünglich war nur ein Spiel geplant gewesen. Die deutschen Fans profitieren dabei vom Umbau des Aztekenstadions in Mexico City für die Fußball-WM 2026, der eine Austragung eines NFL-Spiels dort in diesem Jahr unmöglich macht. Die International Games finden daher 2023 ausschließlich in London und in Deutschland statt.