NFL: Todesdrama um Ex-Lions-Star Stanley Wilson jr. nach Kollaps, psychiatrischer Klinik & Nackt-Verhaftungen

Der frühere Cornerback der Detroit Lions war einem Bericht des US-Portals TMZ zufolge bereits Anfang Februar im Metropolitan State Hospital in Los Angeles County unerwartet zusammengebrochen und danach nicht mehr zu reanimieren. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Wilson war erst Anfang des Monats in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, nachdem ihn gerichtliche Behörden im Anschluss an eine unter bizarren Umständen erfolgte Verhaftung für prozessunfähig erklärt hatten. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Hintergrund: Der Ex-Footballer, Sohn der Cincinnati-Bengals-Ikone Stanley Wilson senior, war im vergangenen August verhaftet worden, weil er in eine Villa in Hollywood Hills eingebrochen sein und dabei ein Bad in einem im Freien befindlichen Brunnen genommen haben soll. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)