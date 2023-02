Super Bowl mit dritthöchster US-Einschaltquote

Der Super Bowl war im Mutterland des American Football ein absoluter Quotenhit. Wie der Sender Fox mitteilte, verbuchte das größte Einzelsportereignis der Welt in diesem Jahr die dritthöchste Quote eines Super Bowl in den USA, seit die Zahlen erfasst werden. Durchschnittlich sahen dort 113 Millionen Zuschauer den 38:35-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles auf allen Fox-Sendern.