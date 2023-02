Super-Bowl-Werbespots: Comebacks legendärer Film- und TV-Kultfiguren - und der Undertaker

Super-Bowl-Werbesports mit Film- und TV-Kultfiguren - und dem Undertaker

In dem produzierten Clip sitzt der amerikanische Schauspieler Adam Driver zunächst in einem Raum umgeben von dunklem Holz vor seinem Laptop, von dort aus sich der 40-Jährige gedanklich in die Western-Style-Wüste begibt.

Ben Stiller schlüpft in aufwändigen Schnipseln in die Rollen diverser Filmfiguren: als frierender Leonardo-DiCaprio-Ersatz in „The Revenant“, als Held in „Star Wars“ und „Avengers“ und in seine eigene Kult-Rolle als debiles Supermodel Derek Zoolander. Pointe des Spots: Stiller betont, dass er ein Schauspieler ist, der alles vortäuschen kann - und lässt am Ende offen, ob er womöglich auch nur vortäuscht, dass die neue Pepsi gut schmeckt. Das müssten die Fans also selbst ausprobieren ...