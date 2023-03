NFL: Der stille Abschied eines Idols in Tom Bradys Schatten

Sein Name ist eng mit der Erfolgsstory der New England Patriots verbunden.

„Es war eine unglaubliche Reise und eine Karriere, die meine kühnsten Träume übertroffen hat. Es ist Zeit, meine Schuhe an den Nagel zu hängen. Ich danke allen, die daran beteiligt waren, von ganzem Herzen“, verkündete Hightower seinen Entschluss auf Twitter.

NFL-Star macht in Deutschland Super-Bowl-Ansage

NFL-Star macht in Deutschland Super-Bowl-Ansage

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Belichick nannte ihn nur „Mr. February“

„Hightower“, so sagte Belichick einst über den 2012 an Position 25 im Draft ausgewählten Hightower, „ist Mr. February“.

Im Februar, wenn der Super Bowl anstand, lief der 118 Kilo schwere Verteidiger regelmäßig zur Höchstform auf. Quarterback Brady mag zwar durch sein Charisma und seine Position der Held der Massen gewesen sein. Mindestens genauso großen Anteil an den Erfolgen in den NFL-Endspielen hatte aber die Urgewalt des Defensiv-Asses aus Lewisburg, Tennessee.

Als sein Team weniger als neun Minuten vor Schluss schon scheinbar aussichtslos mit 12:28 zurückgelegen hatte, brachte er Falcons-Quarterback Matt Ryan mit einem Sack zu Boden - und leitete damit die bis heute größte Aufholjagd in der Geschichte des Super Bowl ein.

Am Ende gewannen die Patriots nach Overtime mit 34:28 , nachdem sie bereits mit 25 Punkten in Rückstand gelegen hatten.

Diese Heldentat ist zwar seine bekannteste in einem Super Bowl, aber nicht die einzige.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Hightower verhindert Sieg der Seahawks

Zwei Jahre zuvor schon hatte er Running Back Marshawn Lynch von Seattle Seahawks an der 1-Yard-Linie gestoppt und damit den sicheren Sieg-Touchdown der Seahawks verhindert. Wieder konnten die Patriots das Ruder noch herumreißen und gewannen schließlich mit 28:24 .

Anschließend wurde es ruhiger um ihn. Die Saison 2020 ließ er aufgrund der Corona-Pandemie sausen, und in der abgelaufenen Saison bestritt er nach seinem Comeback im Vorjahr letztendlich auch kein Spiel. Es hieß, in der Zeit habe er sich von seinen zahlreichen Verletzungen erholen müssen und wollte sich über seine Zukunft klar werden. (DATECENTER: So liefen die NFL-Playoffs 2022/23)