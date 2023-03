NFL: Schlimmste Transfer-Fails: "Brockwurst" und Aus nach 13 Tagen

In der NFL laufen die Tage der großen Investments . Seit dem 13. März versuchen die Teams in der Free Agency wieder ihre Kader zu verstärken.

Für die Teams bietet sich so die Möglichkeit, die eigene Mannschaft auf ein völlig neues Level zu heben. Nicht selten schlagen die Deals aber auch komplett fehl und können die Franchise noch Jahre später behindern.

Quarterback Brock Osweiler zu den Houston Texans

Auf sieben Starts in vier Jahren brachte es der Spielmacher bei den Denver Broncos und sprang in der Saison 2015 durchaus passabel für Legende Peyton Manning ein. Beim Sieg im Super Bowl 2016 saß er dann aber schon wieder auf der Bank.

21 Millionen bekam der Signal Caller in Jahr eins und lieferte dafür in 14 Spielen als Starter 15 Touchdowns bei 16 Interceptions. Nach Ablauf der Saison transferierten die Texans ihn zu den Browns, mussten aber sogar noch einen Zweitrundenpick drauflegen.

Sein Spitzname „Brockwurst“ wurde immer passender. Nach dem Zwischenstopp in Cleveland versuchte es Osweiler noch einmal bei den Broncos und Dolphins, die Karriere war de facto aber beendet. 2019 gab er seinen Rücktritt bekannt.,

Wide Receiver Will Fuller zu den Miami Dolphins

Will Fuller beim Training der Miami Dolphins

Aufgrund der Einnahme von unerlaubten leistungssteigernden Mitteln wurde er von der NFL aber für sechs Spiele gesperrt. Eine Sperre, deren letztes Spiel er bereits in Miami absitzen musste. In der zweiten Woche der Saison 2021 fehlte Fuller im Anschluss aus persönlichen Gründen.

Zwar spielte er in den Wochen drei und vier, dann allerdings zog er sich eine Fingerverletzung zu, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte.

In seinem gesamten Jahr bei den Dolphins fing der Receiver vier Pässe für insgesamt 26 Yards - das macht satte 2,5 Millionen Dollar pro Catch.

Wide Receiver Antonio Brown zu den New England Patriots

Antonio Brown bei den New England Patriots

Dieses Kapitel war eines der kürzesten in der NFL-Geschichte. Ganze 13 Tage blieb Antonio Brown 2019 bei den Patriots, ehe er von der Franchise entlassen wurde. Und das, obwohl er einen Einjahresvertrag über sagenhafte 15 Millionen Dollar unterzeichnet hatte.

Running Back Le´Veon Bell zu den New York Jets

Le´Veon Bell bei den New York Jets

2019 schlugen dann die New York Jets zu und statteten ihn mit einem Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar aus.

In zwei Spielzeiten machte der einst so starke Bell aber nur 17 Spiele für die Jets, zudem gab es ordentlich Zoff mit dem damaligen Head Coach Adam Gase.

Tight End Austin Hooper zu den Cleveland Browns

Vier Jahre und 44 Millionen wurden im Vertrag festgehalten – der beste Kontrakt eines Tight Ends in der Liga zu diesem Zeitpunkt. Doch so weit kam es erst gar nicht.

Nach 75 Receptions in der Saison 2019 gelangen ihm in den beiden darauffolgenden zwei Spielzeiten insgesamt nur 84. Zu wenig für die Browns. Hooper wurde entlassen, in den Büchern blieb ein Dead Cap Hit von mehr als elf Millionen.