San Francisco bekommt Super Bowl LX - 2026 im 49ers-Stadion

Im Jahr 2026 wird beim Super Bowl LX zum zweiten Mal in der 68.500 Zuschauer fassenden Arena in Santa Clara um den Titel gespielt.

Damit werden erstmals im selben Stadion innerhalb eines Jahres sowohl Spiele einer Fußball-Weltmeisterschaft als auch das Endspiel-Spektakel der NFL ausgetragen. Das Levi‘s Stadium ist einer von 16 Spielorten der 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigenden Fußball-WM.

Nächster Super Bowl steigt in Las Vegas

Der Super Bowl wird 2024 im Allegiant Stadium in Las Vegas ausgetragen, 2025 in New Orleans.