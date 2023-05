Vorwurf der sexuellen Nötigung! Mahomes-Bruder festgenommen

Der jüngere Bruder von Patrick Mahomes ist am Mittwoch festgenommen worden. Jackson Mahomes werden schwere Vorwürfe wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung gemacht. Dem TikTok-Star drohen bis zu 55 Monate Haft.

Der 22-jährige wurde am Mittwoch um 7.45 Uhr Ortszeit in Kansas City festgenommen. Der Vorwurf lautet in einem Fall auf Körperverletzung und in drei Fällen auf sexuelle Nötigung. Gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar kam Mahomes vorläufig wieder frei.

Grund der Festnahme war ein Vorfall in einem Restaurant im Februar in Kansas City. Der Bruder des NFL-MVP wird beschuldigt, die Besitzerin des Aspen Resteraunt and Lounges bedrängt und körperlich angegriffen zu haben.

Die 40 Jahre alte Besitzerin beteuert, dass Mahomes sie mehrmals versucht habe, gegen ihren Willen zu küssen. Der 22-jährige soll stark alkoholisiert gewesen sein und sie in seinem Zorn in einen Keller geschubst haben.

Mahomes-Anwalt: „Jackson hat nichts Falsches getan“

Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf. Insofern Mahomes verurteilt werden sollte, drohen ihm im Bundestaat Missouri 55 Monate im Gefängnis für sexuelle Nötigung.

Mahomes selbst soll sich keiner Schuld bewusst sein. Anfang März sagte sein Anwalt: „Jackson hat nichts Falsches getan. Unsere Untersuchung hat erhebliche Beweise ergeben, die die Behauptungen von Jacksons Anklägerin widerlegen, einschließlich der Aussagen mehrerer Zeugen. Jede Interaktion zwischen Menschen muss in den richtigen Kontext gestellt werden. Die Veröffentlichung eines kurzen Ausschnitts aus einem beliebigen Video bietet keinen angemessenen Kontext.“

Seit März ermittelt die Polizei in dem Fall. In der Vergangenheit fiel der exzentrische Content Creator mehrmals negativ auf. 2022 wurde Mahomes in Las Vegas gefilmt, als er einer Frau ins Gesicht gegriffen hat. 2021 überschüttete er Ravens Fans mit Wasser. Außerdem führte er einen seiner berüchtigten TikTok-Tänze auf der Gedenkstätte der erschossenen NFL-Legende Sean Taylor im Stadion der Washington Commanders auf.