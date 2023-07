NFL-Zoff: Erst Streik - jetzt überraschende Wende

Nach einem zähen Hin und Her konnten sich die New York Giants nun offenbar doch mit ihrem Running-Back-Star Saquon Barkley einigen.

Barkley einigt sich nach Streik-Drohung mit Giants

Allerdings ist es möglich, einen kurzfristigen Vertrag zu unterzeichnen, der vom Franchise Tag abweicht - was nun überraschend geschehen ist. Denn noch vor wenigen Tagen hat der Running Back angedeutet, dass er es in Betracht zieht, die gesamte Saison auszusetzen.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich auch nur an so etwas denken würde“, sagte Barkley vergangene Woche: „Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich denke: Jesus, vielleicht muss ich es tun. Bin ich darauf vorbereitet? Ich weiß es nicht.“ Zumindest das konnten die Giants nun verhindern.

Running Backs lehnen sich gegen Ausbeutung auf

49ers-Superstar Christian McCaffrey nannte die Zustände schlicht „kriminell“, Titans-Kollege Derrick Henry schrieb: „Schafft die Running-Back-Position an diesem Punkt doch einfach ab. Diejenigen, die großartig spielen wollen, und hart an sich arbeiten, um für ihre Organisation alles zu geben, scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Ich stehe an der Seite jedes Running Backs, der dafür kämpft, das zu bekommen, was er verdient hat.“