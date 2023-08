Besonderer Werbedeal! NFL-Star bekommt Mayonnaise auf Lebenszeit

Kaffee mit Mayonnaise: Was für die meisten ekelhaft klingen mag, ist für NFL -Rookie-Quarterback Will Levis Alltag. Wenn er sich morgens einen Kaffee macht, gibt er, statt Milch, einen Schuss Mayonnaise hinzu.

Lebenslanger Mayo-Vorrat für Levis

Diese skurrile Angewohnheit brachte ihm jetzt ein Mega-Deal ein. Der Saucen-Gigant Hellmann‘s wurde auf den 24-Jährigen aufmerksam und bot ihm einen Vertrag an, wonach der NFL-Star lebenslang kostenlos Mayo geliefert bekommt.

Der Quarterback selbst ist mächtig stolz auf seinen neuen Deal: „Ich dachte nicht, dass meine Mayo-Kaffee-Kombi so hohe Wellen schlagen wird. Bin aber sehr froh darüber! So kam es erst zu dieser Partnerschaft. Lebenslang Mayo im Kühlschrank – ein Traum geht in Erfüllung!“