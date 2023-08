NFL: Schreckmoment für St. Brown

St. Brown als Fraglich eingestuft

In der Preseason steht für die Lions am Samstag das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars auf dem Programm. Eine Woche darauf kommt es gegen die Carolina Panthers zum letzten Vorbereitungsspiel. Beim bisher einzigen Preseaonspiel, das die Lions mit 21:16 gegen die New York Giants für sich entscheiden konnten, kam St. Brown nicht zum Einsatz.