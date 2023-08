NFL-Zoff! "Das war völlig daneben und unangebracht"

Sean Payton, Coach der Denver Broncos, hatte Vorgänger Hackett in einem Interview mit USA Today vorgeworfen, seine Zeit in Denver „könnte einer der schlechtesten Trainerjobs in der Geschichte der NFL gewesen sein“.

Paytons unfreundliche Ansage hat für viel Gesprächsstoff in der Liga gesorgt. Und mittlerweile hat sich auch Rodgers in die Diskussion eingeschaltet.

Aaron Roders schwer verwundert über Broncos-Coach Sean Payton

„Es hat in mir Unbehagen ausgelöst, als ich gehört habe, dass jemand, der in der Liga viel erreicht hat, so unsicher ist, dass er einen anderen Mann niedermachen muss, um sich für eine Art leichten Sturz zu rüsten, wenn es in diesem Jahr nicht gut für das Team läuft“, erklärte Rodgers im Gespräch mit dem NFL Network.