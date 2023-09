NFL: 49ers on fire! Rekord bei Sieg gegen Giants - Top-Debüt von Quarterback Brock Purdy

Das war eine klare Angelegenheit - und dazu noch garniert mit einem Rekord: Mit einem ungefährdeten Sieg gegen die New York Giants haben die San Francisco 49ers ihre Playoff-Ambitionen als Geheimfavorit auf den Super Bowl in dieser NFL -Saison eindrucksvoll unterstrichen.

Mehr noch: Saisonübergreifend war es sogar der 13. Hauptrundensieg hintereinander - was zuvor noch keiner anderen Franchise gelungen war. Insgesamt sind aktuell noch sieben Teams ungeschlagen.

Die Giants dagegen ohne den am Knöchel verletzten Star-Runningback Saquon Barkley kassierten die zweite Niederlage der laufenden Spielzeit und blieben wie beim 0:40-Auftakt-Fiasko gegen die Dallas Cowboys ohne eine echte Chance.

49ers on fire! Rekord und Top-Debüt

49ers on fire! Rekord und Top-Debüt

Die Deutschen in der NFL

Die Deutschen in der NFL

„Wir haben viel Erfahrung im Angriff, und jeder hat seinen Job erledigt“, lobte Purdy hinterher bei Amazon Prime . Der Youngster, in der vergangenen Saison nur die Nummer drei bei den 49ers und nun allen wegen Verletzungen der Kollegen gleich auf dem Feld, übernahm mit zunehmender Spielzeit immer mehr die Regie und kam auf 310 Yards nach Pässen und zwei Touchdown-Pässen.

McCaffrey wiederum hat in nun in zwölf Partien in Serie einen Touchdown erzielt (inklusive Playoffs), damit den Franchise-Rekord-Serie von Hall-of-Famer Jerry Rice aus dem Jahr 1987 eingestellt.