NFL: Historisches Match endet mit bitterer Note

Der zweite Spieltag der NFL-Saison hatte es in sich!

Die New York Giants haben in der NFL nach einer beeindruckenden Aufholjagd Geschichte geschrieben. Beim 31:28 bei den Arizona Cardinals lagen die Giants zeitweise mit 21 Punkten zurück, angeführt von Quarterback Daniel Jones und Runningback Saquon Barkley drehte New York das Spiel aber noch.