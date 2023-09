NFL: Das krasseste Spiel der Saison in Deutschland? Ärger bei US-Fans

Noch knapp sechs Wochen, dann kommt die NFL wieder nach Deutschland. Und die deutschen NFL-Fans können sich auf ein wahres Spektakel freuen.

Am 5. November treffen in Spielwoche neun die Kansas City Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins - ein Spiel, auf das schon jetzt alle Football-Fans, egal ob in Deutschland oder den USA, hin fiebern.

Das Duell zwischen den Chiefs und den Dolphins verspricht, ein absolutes Spektakel zu werden. Betrachtet man das aktuelle ESPN-Power-Ranking treffen das zweitbeste Team der NFL (Miami) auf das viertbeste Team (Kansas City) aufeinander, Tendenz steigend.

Beide Teams sind aktuell die wohl besten der AFC und sorgen auf unterschiedlichste Art und Weise für große Schlagzeilen. Während Meister Kansas City aktuell neben guten sportlichen Leistungen gerade wegen der möglichen Beziehung zwischen Popstar Taylor Swift und Chiefs-Tight-End Travis Kelce für großen Wirbel sorgt, sind die Dolphins mit ihrer spektakulären Offensive eines der ganz heißen Teams der NFL – gegen die Denver Broncos knackten sie mit 70 erzielten Punkten fast einen NFL-Rekord.

NFL: US-Fans sauer über Ansetzung in Deutschland

Neben dem sportlichen Spektakel bietet das Duell zudem zusätzliche personelle Brisanz. Dolphins-Star-Receiver Tyreek Hill wird erstmals nach seinem von großen Schlagzeilen begleiteten Abgang aus Kansas City auf seine alte Liebe treffen.

Was in den USA ebenfalls für große Aufregung sorgt: Ausgerechnet dieses Knaller-Duell findet nicht in Nordamerika statt, sondern in Frankfurt.

„Die NFL hat einen katastrophalen Fehler gemacht, dieses mögliche Spiel des Jahres nach Deutschland zu verlegen. Sie haben zusätzlich auch die Chance auf eine epische Rückkehr von Tyreek Hill ruiniert. Dafür das gestrige Spiel gegen Chicago im Arrowhead Stadion stattfinden zulassen war ein epischer Fehler“, schrieb ein Chiefs Fan auf X (ehemals Twitter).

Ein weiterer Fan stimmt ihm in den Kommentaren zur: „Das war wirklich ein großer Fumble der NFL. Dieses Spiel wäre wirklich episch im Arrowhead gewesen.“

Aber nicht alle US-Fans stimmen der Kritik zu, einige finden die Ansetzung auch komplett richtig, um Football auf dem europäischen Markt weiter wachsen zu lassen.

Deutsche NFL-Fans dürfen sich auf Spektakel freuen

Den NFL-Fans in Deutschland wird die Diskussion in den USA komplett egal sein, die Ansetzung könnte für ein nächstes Football-Fest sorgen.

Die Premiere im Vorjahr, als die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks triumphierten, war gerade stimmungstechnisch ein wahres Highlight. Die Dolphins und Chiefs könnten jetzt wieder für ein ähnliches Spektakel sorgen.

Als das Spiel angesetzt wurde, freuten sich viele Fans besonders auf den aktuellen Meister aus Kansas City mit MVP Patrick Mahomes, doch nun kommt mit den Miami Dolphins die wohl aktuell spektakulärste Mannschaft der NFL ebenfalls nach Deutschland.

70 Punkte bei unglaublichen 726 Yards Raumgewinn erzielten die Dolphins am Wochenende gegen die Broncos. Aber nicht nur dieses Spiel war unglaublich, das Team aus Miami dominiert schon die gesamte bisherige Saison. So führen die Dolphins die NFL in Yards pro Spiel (550,3), Passing-Yards (362), Rushing-Yards (188,3), erwarteten Offensiv-Punkten (66, 97), Yards pro Spielzug (8,4) und Punkten pro Spiel (43,3) an.

Diese unglaubliche Dominanz der Offensive liegt gerade an der absoluten Vielseitigkeit. Das zeigte auch das Spektakel gegen Denver. Quarterback Tua Tagovailoa warf für 309 Yards und vier Touchdowns, während Rookie-Running-Back De‘Von Achane 203 Yards und vier Touchdowns erlief. Auch Receiver Tyreek Hill (157 Yards und ein Touchdown) und Raheem Mostert (vier Touchdowns) brillierten.

Quarterback Tagovailoa mit sensationellem Comeback

Trotz der unglaublich breiten Offensive sticht bei den Dolphins besonders Quarterback Tua Tagovailoa heraus, gerade angesichts seiner unglaublichen Verletzungsmisere in der letzten Saison.

Innerhalb kürzester Zeit erlitt der Quarterback drei Gehirnerschütterungen, lag dabei bei der dritten minutenlang bewusstlos auf dem Spielfeld und konnte sich anschließend an nichts erinnern.

Tua Tagovailoa musste in der vergangenen Saison mit der Trage vom Platz gebracht werden

Die Horrorverletzung sorgte in der NFL für eine neue Debatte über das Thema Kopfverletzungen, in deren Anschluss die Liga die Regeln für das „Concussion Protocol“ anpasste. Zudem führte die Football-Liga einen neuen Helm ein, der Stöße beim Kontakt besser absorbieren soll.

Viele sprachen nach dieser Leidensgeschichte sogar von einem Karriereende. Auch Tua selbst, wie ihn die Fans nur rufen, dachte über ein Karierende nach. „Ja, ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, nachdem ich mich mit meiner Familie und meiner Frau zusammengesetzt und darüber gesprochen habe“, erklärte der 25-Jährige auf einer Pressekonferenz vor der Saison.

Doch Tua kam zurück und brilliert in dieser Saison. Er liegt aktuell auf Rang zwei bei den Passing Yards (1,024), bei den Passing Touchdowns (8) und im Quarterback-Rating (77,7).

Top-Receiver Waddle fehlt verletzt

Dass der Dolphins-Quarterback solche starken Zahlen auflegen kann, überrascht gerade deswegen, weil seine Nummer eins Anspielstation der vergangenen Saison aktuell verletzt fehlt. Wide Receiver Jaylen Waddle fehlt seit Woche drei mit einer Gehirnerschütterung, wann der beste Dolphins-Profi der letzten zwei Spielzeiten zurückkommt, ist noch offen.

2371 Yards fing Waddle in den letzten beiden Jahren und zeichnete sich gerade in der vergangenen Saison auch als verlässliche Anspielstation in der Endzone aus (8 Touchdowns).

Sollte der Receiver nach seiner Verletzung ähnlich stark zurückkommen, könnte er die sowieso schon unglaublich spektakuläre Offensive rund um Receiver Tyreek Hill kaum zu verteidigen sein.

Denn die Dolphins verfügen in dieser Saison zusätzlich zum starken Passspiel mit guten Receivern auch über ein sehr variables Laufspiel. Mit Raheem Mostert, Salvon Ahmed, Jeff Wilson Jr und Rookie De‘Von Achane, der gegen die Broncos mit gleich vier Touchdowns explodierte, haben sie gleich vier starke Runningbacks und nicht umsonst die meisten Rushing-Touchdowns der Liga.