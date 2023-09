NFL: Erstaunlicher Neustart für lang gesperrten Star - beim Super-Bowl-Finalisten

NFL-Profi in Wett-Skandal verwickelt

Trotz Sperre: Rodgers findet neuen Klub

„Er ist ein talentierter Kerl und offensichtlich hat er einen Fehler gemacht, für den er sich entschuldigt hat“, begründete Howie Roseman, Geschäftsführer der Philadelphia Eagles, die Verpflichtung: „Wir glauben an zweite Chancen, und jetzt liegt es an ihm. Er wird also nächstes Jahr wiederkommen und für das Offseason-Programm und das Trainingslager bereit sein. Er muss einen Antrag auf Wiederzulassung stellen, also nehme ich das nicht als selbstverständlich hin“,