NFL: Free-TV, Favoriten, Deutsche Stars! Alles Wichtige zur 104. NFL-Saison

Für NFL-Fans ist die Zeit des Wartens vorbei. Die beste Football-Liga der Welt startet in die neue Saison und sucht zum 104. Mal das beste Team des Jahres.

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 müssen die Fans dabei auf Tom Brady verzichten. Der oft als GOAT (Greatest Of All Times) bezeichnete Superstar hatte nach der vergangenen Saison zum zweiten Mal seinen Rücktritt erklärt - diesmal (wohl) endgültig.

Aber nicht nur der siebenmalige Super-Bowl-Sieger fehlt in der neuen Saison, in Deutschland müssen sich die Fans mit einer weiteren Neuheit anfreunden. SPORT1 präsentiert alle wichtigen Fakten zur 104. NFL-Saison.

Die wichtigsten Daten der neuen NFL-Saison

Die Regular Season startet mit dem Spiel des Titelverteidigers. Die Kansas City Chiefs treffen in der Nacht zum Freitag, den 8. September, auf Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions.

Die Regular Season beinhaltet 18 Spieltage, wobei das letzte Wochenende auf den 7./.8. Januar datiert ist. Ab dem 13. Januar starten die Playoffs, die im Super Bowl LVIII am 11. Februar 2024 in Las Vegas gipfeln.

Wo läuft die NFL im Free-TV und Stream?

Nachdem in den vergangenen Jahren ProSieben das Zuhause der NFL im deutschen Fernsehen war, hat sich für die kommende Spielzeit die Sendergruppe RTL die Free-TV-Rechte gesichert.

Auf den Sendern RTL und Nitro werden rund 80 Spiele übertragen - inklusive Playoffs und Super Bowl. Dabei zeigt die Sendergruppe drei Spiele pro Woche in voller Länge. Sonntags sind zwei Spiele im Free-TV geplant, eine Partie wird im kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ angeboten.

Zusätzlich zeigt auch DAZN wieder eine Vielzahl von Spielen live. Der Streaming-Dienst präsentiert die Partien am Freitag, Montag und Dienstag. Dazu gibt es zwei Spiele am Sonntag.

Wer alle Spiele sehen will, muss sich für den NFL Game Pass entscheiden. Dieser kann ebenfalls bei DAZN abonniert werden.

Wer sind die RTL-Moderatoren?

Als neue Heimat der NFL im deutschen Fernsehen hat sich RTL einige bekannte Gesichter ins Boot geholt. Von ProSieben sind Patrick Esume und Björn Werner gekommen. Beide waren bereits bei ranNFL im Einsatz und sind NFL-Fans auch durch ihren Football-Podcast „Football-Bromance“ ein Begriff.

Dazu hat sich RTL mit Frank Buschmann einen der bekanntesten Sportkommentatoren Deutschlands gesichert. Auch der ehemalige SPORT1-Kommentator war bereits von 2012 bis 2017 auf ProSieben im Einsatz. Dabei kommentierte er auch mehrere Super Bowls. Und noch eine ehemalige SPORT1-Moderatorin verstärkt das NFL-Team: Jana Wosnitza wechselte im Sommer ebenfalls nach Köln.

Wer sind die Favoriten?

Auch in der kommenden Saison sind die Kansas City Chiefs wieder der große Favorit. Sie haben ein erfahrenes Team, das aufgrund der vergangenen Erfolge mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit geht. Dazu ist ein Team, das Superstar Patrick Mahomes auf der Quarterback-Position hat, immer als Favorit zu nennen.

Daneben sind der letztjährige Super-Bowl-Verlierer Philadelphia Eagles, die Buffalo Bills und Cincinnati Bengals zu nennen. Zudem dürfte es spannend werden, was Aaron Rodgers bei seinem neuen Team, den New York Jets, abliefert.

Wer sind die größten Stars?

Mit Tom Brady fehlt der größte Star der letzten 20 Jahre. Damit ist Aaron Rodgers nun das Gesicht der QB-Veteranen, zu denen auch Russell Wilson bei den Denver Broncos gehört.

Die neue Quarterback-Generation wird vom zweimaligen Super-Bowl-Sieger Mahomes angeführt. Aber auch Jalen Hurts oder Josh Allen gehören zu den talentierten Newcomern auf der Spielmacher-Position. Zudem dürfen die Fans gespannt sein, wie sich QB-Sensation Brock Purdy bei den San Francisco 49ers schlägt.

Bei den Wide Receivern sind Davante Adams (Las Vegas Raiders) und Tyreek Hill (Miami Dolphins) die vielleicht größten Namen.

Wann ist die NFL in Deutschland zu Gast?

Nach dem überragenden Erfolg des Munich Games im vergangenen Jahr, ist die NFL in dieser Saison gleich zweimal in Deutschland zu Gast. Nachdem im ersten offiziellen Spiel in Deutschland Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers zu Gast war, dürfen sich die deutschen Fans direkt auf den nächsten großen Namen freuen.

Am 5. November kommt Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs zum NFL Frankfurt Game nach Hessen. Dort geht es gegen die Miami Dolphins. Nur eine Woche später duellieren sich dann die Indianapolis Colts und die New England Patriots in Deutschlands Banken-Metropole.

Deutsche Spieler in der NFL

Drei deutsche Spieler haben es in den finalen Kader ihrer Teams geschafft. Wide Receiver Amon-Ra St. Brown will an seine starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen, wo er für die Detroit Lions sechs Touchdowns und 1.161 Yards auflegte.

Auch sein Bruder Equanimeous St. Brown geht wieder als Wide Receiver an den Start. Der Sechstrundenpick des Drafts 2018 absolvierte im vergangenen Jahr seine erste Saison im Trikot der Chicago Bears. Dabei gelangen ihm in 16 Spielen ein Touchdown und 323 Yards.

Das deutsche Trio wird von Jacob Johnson komplettiert. Der Fullback, der über das International Pathway Program den Weg in die NFL fand, geht nun bereits in seine fünfte Saison. Nach drei Jahren bei den New England Patriots, ist es nun sein zweites Jahr bei den Las Vegas Raiders.

Was war die kurioseste Entscheidung?

Kurz vor dem Start in die neue Spielzeit mussten die Klubs ihre Kader von zu Beginn 93 auf nunmehr 53 Spieler verkleinern. In Jacksonville führte dies zu einer kuriosen Entscheidung: Chefcoach Doug Pederson strich Tight End Josh Pederson aus dem Aufgebot - seinen Sohn.

