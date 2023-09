NFL: Kurios! Zu laute Zuschauer verhindern den Sieg ihres Teams

Bei der 24:28-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers gaben die Minnesota Vikings den möglichen Sieg kurz vor Ende des Spiels aus der Hand. Daran hat das Publikum im heimischen U.S. Bank Stadium wohl eine Mitschuld. Aber was war passiert?

Bei einer restlichen Spielzeit von 35 Sekunden hatten die Vikings ein neues First Down erzielt und standen nur sechs Yards vor der gegnerischen Endzone. Sie wollten eine mögliche Unordnung in der Defense nutzen und stellten sich schnell wieder auf, um den nächsten Spielzug zu starten und aus der Situation Profit zu schlagen.