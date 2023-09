NFL: Miami Dolphins, Los Angeles Rams und Co. - die besten Offensiv-Leistungen der Geschichte

Die Miami Dolphins haben in der NFL ein absolutes Offensiv-Spektakel geliefert. Mit 70:20 deklassierten sie die Denver Broncos und schrammten so nur hauchdünn an einem neuen Rekord vorbei.

Ein weiterer Score hätte gereicht und die Dolphins hätten NFL-Geschichte geschrieben, denn 73 Punkte erzielte in der Regular Season noch kein Team. Die Chance dazu wäre da gewesen: Knapp eine Minute vor Spielende stand das Team wieder vor der gegnerischen Endzone und hätte beim 4th Down durch ein Field Goal auf 73:20 erhöhen können, doch Dolphins-Trainer Mike McDaniel entschied sich dagegen, in der Hoffnung dafür gutes Karma für den Rest der Saison zu bekommen.

Und so bleibt der Rekord für die beste Offense-Leistung bei den Washington Commanders, die 1966, als die Franchise noch den Namen Washington Redskins trug, gegen die New York Giants mit 72:41 triumphierte.

Zudem gab es in der NFL ein weiteres Spiel, in dem noch mehr Punkte erzielt wurden. Auch dieses Mal waren die damaligen Redskins beteiligt, die 1940 im Championship Game mit 0:73 gegen die Chicago Bears untergingen. Da die NFL in ihren Rekordbüchern aber die Ergebnisse aus der Regular Season listet, hält Washington mit 72 erzielten Punkten den Bestwert.

Die Dolphins hätten diesen Rekord nun fast geknackt, reihen sich aber immerhin auf dem zweiten Platz ein. SPORT1 blickt auf die Spiele der Regular Season zurück, in denen in der NFL die meisten Punkte erzielt wurden.

NFL: Miami Dolphins knacken fast historischen Rekord

Washington Redskins - New York Giants 72:41 (27. November 1966)

Der deutliche Erfolg der damaligen Washington Redskins gegen die New York Giants war gleichzeitig auch das Spiel mit den meisten Punkten überhaupt in der NFL-Geschichte. Zahlreiche Football-Legenden standen auf dem Feld, als zusammen unglaubliche 113 Punkte erzielt wurden. Washington wurde von Hall of Famer Sonny Jurgensen angeführt. Der Quarterback warf drei Touchdowns und legte zudem vier Rushing-Touchdowns auf. Die Giants bestachen dagegen durch die Tiefe ihrer Offensive. Allen Jacobs, Gary Wood, Joe Morrison, Homer Jones, Aaron Thomas und Dan Lewis erzielten allesamt Touchdowns für die Giants, die aufgrund ihrer miserablen Defensive trotzdem deutlich unter die Räder kamen.

Miami Dolphins - Denver Broncos 70:20 (24. September 2023)

Fast 57 Jahre nach dem Allzeit-Rekord hätten die Dolphins fast eine neue Bestmarke aufgestellt. Nur ein Score fehlte für die meisten erzielten Punkte der Geschichte. Doch auch ohne den Rekord lieferte das Team aus Miami eine absolute Glanzleistung. Quarterback Tua Tagovailoa warf für 309 Yards und vier Touchdowns, während Rookie-Running-Back De‘Von Achane 203 Yards und zwei Touchdowns erlief. Auch Receiver Tyreek Hill (157 Yards und ein Touchdown) und Raheem Mostert (vier Touchdows) brillierten. Insgesamt gelangen den Dolphins überragende 726 Yards Raumgewinn.

Los Angeles Rams - Baltimore Colts 70:27 (22. Oktober 1950)

Los Angeles Rams - Detroit Lions 65:24 (29. Oktober 1950)

Innerhalb von nur gut einer Woche trugen sich die Los Angeles Rams 1950 gleich zweimal in die Geschichtsbücher der NFL ein. Zunächst erzielten sie gegen die damaligen Baltimore Colts 70 Punkte, eine Woche später gelangen ihnen dann gegen die Detroit Lions satte 65 Punkte. Kurios: Damals teilten sich Norm Van Brocklin, der noch immer den Rekord für die meisten Passing Yards in einem Spiel hält, und Bob Waterfield den Quarterback-Posten.

Cardinals erzielen meiste Punkte auswärts

New York Bulldogs - Chicago Cardinals 20:65 (13. November 1949)

Ebenfalls 65 Punkte erzielten die damaligen Chicago Cardinals (Vorgänger der heutigen Arizona Cardinals) im November 1949. Den Cardinals gelang dabei aber Einmaliges, denn sie erzielten diese Punktezahl auswärts in New York. Damit halten die Cardinals bis heute auch die Bestmarke für die meisten Punkte außerhalb des eigenen Stadions.

Philadelphia Eagles - Cincinnati Reds 64:0 (6. November 1934)

Einen Punkt weniger als die Cardinals erzielten im November 1934 die Philadelphia Egales. Dafür brillierte gegen die Cincinnati Reds auch die Defensive der Eagles. Durch das perfekte Spiel ohne einen zugelassenen Score des Gegners gelang so der höchste Sieg der Regular Season in der NFL. Sechs Jahren später holten sich dann die Chicago Bears im Championship Game den höchsten Sieg der NFL-Geschichte, als sie die Washington Redskins mit 73:0 besiegten.

Pittsburgh Steelers - New York Giants 63:7 (30. November 1952)

New York Giants - Chicago Cardinals 35:63 (17. Oktober 1948)

63 Punkte gelangen 1952 den Pittsburgh Steelers und 1948 den Chicago Cardinals. Besonders skurril: Beide Teams schafften dieses Kunststück gegen die New York Giants. Insgesamt wurden die Giants gleich Opfer von drei der besten Offensive-Leistungen aller Zeiten, auch Washingtons Rekord von 72 Punkten wurde gegen die New Yorker aufgestellt. Die Chicago Cardinals erreichten die 63 Punkte erneut in einem fremden Stadion. Kurioserweise aber erneut in New York, nur dieses Mal bei den Giants.

Zahlreichen Teams gelang es zudem noch, 62 Punkte in einem Spiel zu erzielen. SPORT1 hat im Folgenden weitere Begegnungen zusammengestellt, in denen die Offensive außergewöhnlich brillierte: