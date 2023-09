NFL: Rodgers-Ersatz bei den Jets? Brady-Entscheidung offenbar gefallen!

Nach dem Drama um Aaron Rodgers müssen sich die New York Jets auf der Position des Quarterbacks neu aufstellen. Dabei wurde in den sozialen Medien von vielen Fans vor allem ein Name immer wieder gefordert: Tom Brady.

Doch dieser Wunsch wird offenbar unerfüllt bleiben. Laut The Athletic werden die Jets den 46-Jährigen, der nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte, nicht wegen eines möglichen Comebacks kontaktieren.

Brady, der am Sonntag von seinem Ex-Team New England Patriots mit einer feierlichen Zeremonie geehrt wurde, habe seinem Umfeld demnach klargemacht, dass er nicht mehr auf das Football-Feld zurückkehren wolle. Die Jets planen nach dem Saisonaus von Rodgers mit Zach Wilson, der im Draft 2021 an zweiter Stelle gepickt wurde.

Jets-Headcoach: „Zach ist unser Quarterback“

„Ich möchte es ganz klar sagen: Zach ist unser Quarterback. Wir haben sehr viel Vertrauen in Zach. Wir arbeiten mit Zach zusammen und freuen uns für ihn“, betonte Jets-Headcoach Robert Saleh. Zudem habe sich Wilson im Vergleich zum Vorjahr „um Jahre verbessert.“

Rodgers hatte sich in der Nacht zu Dienstag bei seinem Debüt für die Jets gleich in seinem vierten Snap die Achillessehne gerissen und fällt die komplette Saison aus. Er war im Sommer nach 18 Jahren von den Green Bay Packers nach New York gewechselt.