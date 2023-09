NFL: Tyreek Hill will "wirklich gern Pornostar werden" - Dolphins-Profi überrascht

Dieser Wunsch nach einem zweiten beruflichen Standbein nach der jetzigen Sportler-Karriere kommt doch eher unverhofft: Tyreek Hill ist während eines Twitch-Livestreams mit einem ganz besonderen Plan in Erscheinung getreten.

„Na, wenn ich in Rente gehe, Bro, möchte ich wirklich gerne ein Pornostar werden. Ich meine das voll ernst. Denkst du, ich würde das hinbekommen?“, so Hill.

Auch auf Evans‘ zunächst verhaltende Reaktion (“Ich meine, mach‘ was du möchtest, Bro“) fügte der Wide Receiver an: „Ich möchte das wirklich.“

NFL-Star Tyreek Hill plant Porno-Karriere

Zuvor hat Hill indes noch einiges mit seinen Dolphins in der stärksten Football-Liga der Welt vor. Der 29-Jährige will am Sonntag gegen die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen die makellose Saisonbilanz mit seiner Franchise auf dann vier Siege ausbauen.