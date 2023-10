Krasser Star-Auflauf: Taylor Swift feiert Chiefs-Sieg mit Hollywood-Crew

Taylor Swift hat den nächsten Sieg der Kansas City Chiefs bejubelt. Die US-amerikanische Popsängerin sah in der Nacht auf Montag einen 23:20-Erfolg des NFL-Champions gegen die New York Jets.

Swift soll sich in einer Beziehung mit Chiefs-Star Travis Kelce befinden, zuletzt hatte sie mit einem Besuch eines Kansas-Games bereits für Schlagzeilen gesorgt . Bei ihrem Auftritt im MetLife Stadium wurde sie diesmal von zahlreichen Hollywood-Stars begleitet.

Eine herbe Klatsche kassierten in der vierten Woche der NFL derweil die New England Patriots. Trainer-Ikone Bill Belichick erlebte beim 3:38 gegen die Dallas Cowboys die höchste Niederlage seiner Pats-Karriere. Belichick ist seit 23 Jahren für New England tätig.