NFL: Fehlt dieser Star-Quarterback auch beim Deutschland-Spiel in Frankfurt?

Ist das nicht der Fall, droht Richardson auch in Woche 10 auszufallen , wenn die Colts in Frankfurt auf die New England Patriots treffen. ESPN berichtet sogar, dass die Colts davon ausgehen, vier bis acht Wochen auf ihren Quarterback verzichten zu müssen.

NFL-Spiel in Deutschland: „Minshew Mania“ statt Star-Rookie?

Für Richardson startet die Saison in diesem Jahr ohnehin äußerst bitter. Bereits in Woche 2 zog er sich eine Gehirnerschütterung zu und fiel daraufhin auch in Woche 3 aus. Dabei sind seine Leistungen, wenn er denn spielt, bislang durchaus vielversprechend. In nur zwei vollständig absolvierten Spielen konnte der Colts-Rookie drei Touchdown-Pässe werfen und vier weitere erlaufen.