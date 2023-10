NFL: Historisch! NFL-Superstars Mahomes und Kelce mit Gala-Auftritt

Dieses Duo ist nicht zu stoppen! Patrick Mahomes und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs werden in der NFL seit Jahren gefürchtet. Nun legt das Duo historische Zahlen auf.

Denn beim 31:17-Erfolg gegen die Los Angeles Chargers fand Quarterback Mahomes einmal mehr seinen Tight End Kelce mit einem Pass in die Endzone. Es war das 50. Mal, dass Kelce einen Touchdown-Pass von Mahomes serviert bekam.

Die beiden Anführer verstehen sich blind und sind aktuell nicht zu bremsen. Die letzten 28 Bälle, die Mahomes in die Richtung von Kelce warf, wurden allesamt von ihm gefangen. Die Chance dazu stand bei 0,03 Prozent - also passiert dies ein Mal in 3.000 Fällen.