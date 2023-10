NFL-Trade-Deadline 2023: Kandidaten, News und Gerüchte im Transfer-Ticker

+++ Wird Superstar Davante Adams erlöst? +++

Wird Adams jetzt also per Trade in ein anderes Team erlöst? Ex-Quarterback Robert Griffin III forderte nach der Partie genau das. Bei X schrieb er: „Er verdient es. Er kam hier hin, um für sein Lieblingsteam zu spielen, sie sind den Quarterback losgeworden, für den er hier her gewechselt ist und hatte heute einen Catch. Tut ihm nicht länger diese Dysfunktion an.“ Bislang sollen die Raiders aber keinen Trade ihres besten Passfängers planen.