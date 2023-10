NFL: Überraschende Wende! Colts verlängern mit Star nach Trade-Forderung

Wende in der Schlammschlacht zwischen Jonathan Taylor und den Indianapolis Colts! Wie die NFL -Franchise am Samstagabend bekannt gegeben hat, hat sie sich mit ihrem Star-Spieler auf einen neuen Kontrakt geeinigt.

Wie bereits vorher NFL-Insider Ian Rapoport berichtet hat, handelt es sich bei der Verlängerung um einen Vertrag über drei Jahre, in denen der Running Back bis zu 42 Millionen Dollar verdienen kann. Von der Summe sollen 26,5 Millionen garantiert sein.

Das neue Arbeitspapier tritt ab der kommenden Saison in Kraft, denn aktuell spielt Taylor noch unter seinem Rookie-Vertrag.

Die Deutschen in der NFL

Die Deutschen in der NFL

Schlammschlacht in der Offseason

In der aktuellen Saison kam der Running Back noch nicht zum Einsatz. Hinter ihm und den Colts liegt ein Streit, der seinen Ursprung im Sommer hat. In der Offseason wollte der 24-Jährige bereits einen neuen Vertrag unterschreiben, doch die Verhandlungen mit der Franchise scheiterten. Die Colts boten Taylors Meinung nach zu wenig Gehalt .

Bradys Erbe liegt in Trümmern

Bradys Erbe liegt in Trümmern

Nachdem der Running Back in der Preseason zum Einsatz kam, setzten die Colts ihn kurz vor dem Saisonstart Anfang September wegen einer Knöchelverletzung auf die „physically unable to perform list“, kurz PUP-Liste. Nun hat die Franchise ihn im Zuge der Vertragsverlängerung von der Liste heruntergenommen, weshalb der Running Back am Sonntagabend im Heimspiel gegen die Tennessee Titans sein Comeback feiern könnte.