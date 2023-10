NFL: Verletzungs-Schock! Vikings-Superstar Jefferson lange raus

Der beste Wide Receiver der Liga hat sich schwerer am Oberschenkel verletzt und wird der Franchise aus Minneapolis mindestens vier Wochen fehlen, wie Insider Tom Pelissero berichtet.

Demnach planen die Vikings, ihre besten Passfänger auf die Injured Reserve zu setzen, damit er in Ruhe seine Verletzung auskurieren kann.

Jefferson fällt verletzt lange aus

Der 24-Jährige, der als bester Receiver der Liga gilt, dürfte dann frühestens in Woche 10 am 12. November gegen die New Orleans Saints wieder spielen.