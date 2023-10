Reihenweise Verletzungsschocks in der NFL! Teams bangen um ihre Quarterbacks

Bitter: Cousins führt die Liga bis dato bei den Touchdown-Pässen an und zeigte sich auch sonst ungewohnt effizient. Mit einem Quarterback-Rating von 63,7 ist er so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Nach Verletzung: Hat Cousins das letzte Mal das Vikings-Trikot getragen?

Levis rockt Debüt für die Titans

Levis war für den etatmäßigen Starter Ryan Tannehill eingesprungen, der sich vor zwei Wochen eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen hatte. Dabei führte der Zweitrundenpick sein Team zu 28 Punkten - so viele hatten die Titans in dieser Spielzeit noch nicht erzielt.

Schicken die Titans nun Tannehill weg?

Rippenverletzung bei Giants

Der ungedraftete Liga-Neuling hielt sein Team im Spiel und brachte es mit einem Lauf in die Endzone zwischenzeitlich sogar in Front. Zum Sieg in der „Battle of New York“ reichte es aber nicht, denn in der Verlängerung gewannen die Jets mit 13:10.