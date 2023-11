NFL: Blitz-Comeback von Aaron Rodgers? Superstar rudert zurück

Nach dem Monday Night Game zwischen den New York Jets und den Los Angeles Chargers (6:27) ließ der verletzte Aaron Rodgers mit einer brisanten Aussage aufhorchen.

Einen Tag später relativierte der 39-Jährige seine Aussagen aber in der Pat McAfee Show .

Schnelles Comeback? Aaron Rodgers relativiert Aussagen

„Offenbar war das mit ein wenig Augenzwinkern gemeint. Es wäre schön, in ein paar Wochen zurück zu sein. Aber wahrscheinlich ist das nicht mal in der Nähe einer realistischen Zeitschiene“, stellte Rodgers klar.

Die Bedingungen für ein Comeback seien, dass er es zunächst zurück auf den Trainingsplatz schaffen müsse und das Team ein Fenster schaffe, in dem er zurückkommen kann.

Klare Bedingungen für Rodgers-Comeback

„Offensichtlich müssen wir noch im Playoff-Rennen dabei sein, das ist klar. Aber darüber hinaus muss ich gesund sein, in der Lage sein, mich zu bewegen, mich selbst zu schützen und Kraft in all meinen Würfen zu haben“, legte er seine Voraussetzungen für ein Comeback dar.