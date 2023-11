NFL: Chiefs vs. Dolphins - Das erwartet Mahomes von den deutschen Fans

Als die NFL Mitte Mai die Begegnungen für die beiden Deutschland-Spiele bekannt gab, war die Freude bei den Fans groß. Vor allem das erste Duell und die damit einhergehenden Stars versprechen Großes. Am 5. November treffen im Deutsche Bank Park in Frankfurt die Miami Dolphins und die Kansas City Chiefs aufeinander. Bei letztgenanntem Team, immerhin dem aktuellen Super-Bowl-Sieger, steht seit Jahren Quarterback Patrick Mahomes im Rampenlicht.

„Ja, ich war vor dem vergangenen Spiel etwas krank. Aber ich fühle mich besser und bin bereit, nach Deutschland zu reisen“, erklärte der 28-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Mahomes freut sich auf die deutschen Fans

Die Vorfreude auf die Partie ist bei Mahomes groß - genau wie seine Erwartungen an die deutschen Fans, wie der Signal Caller auf SPORT1 -Nachfrage erklärte: „Ich erwarte, dass es aufregend wird. Einer meiner Kindheitsfreunde hat im vergangenen Jahr in Deutschland gespielt. Und ich erinnere mich daran, dass er mir ein Video geschickt hat, in dem eine Menge Chiefs-Trikots zu sehen waren. Ich freue mich darauf, die Chiefs-Fans in Deutschland zu sehen. Die Unterstützung, die sie uns jede Woche entgegenbringen, und dass sie uns aus nächster Nähe sehen können, wird eine tolle Erfahrung sein. Ich freue mich darauf.“

Im vergangenen November trafen im ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks aufeinander. Dass die Partie ein voller Erfolg war, hat der Superstar genau registriert. „Laut dem, was ich von einigen Jungs gehört habe, war es eine tolle Atmosphäre. Blaine Gabbert (Backup-Quarterback der Chiefs, Anm.d.Red.) war vergangenes Jahr mit Tampa Bay in Deutschland. Er hat mir gesagt, dass das ganze Drumherum unglaublich war.“

Erster Deutschland-Besuch für Chiefs-Stars

Was der zweimalige NFL-MVP mit Deutschland verbindet, erklärte er in der Folge ebenfalls. „Ich weiß, dass es dort mit Bayern München eine Fußball-Mannschaft gibt, die die Liga dominiert. Ich freue mich darauf, dorthin zu gehen und selbst die Erfahrung zu machen.“

Allzu viel Zeit werden Mahomes und Co. in Frankfurt aber nicht haben. Denn im Gegensatz zu den Dolphins, die bereits am Dienstag gelandet sind, kommt der aktuelle Super-Bowl-Champion erst am Freitagmorgen an.