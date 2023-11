Sexiest Man Alive? NFL-Star steht überraschend auf der Liste

Mit solch einer Auszeichnung hatte er bisher nichts zu tun! NFL -Star Jason Kelce, Center bei den Philadelphia Eagles, gewann mit seiner Franchise den Super Bowl, stand sechsmal im Pro Bowl und führt gemeinsam mit seinem Bruder Travis den erfolgreichsten Sport-Podcast in den USA (New Heights).

Nun findet sich der 36-Jährige in einer Auflistung des People Magazine wieder, genauer gesagt in der Liste der schönsten Männer der Welt. Pedro Pascal, Timothée Chalamet, Usher, Jamie Foxx und Lenny Kravitz haben es ebenfalls auf die Liste der Nominierten für den Titel „Sexiest Man Alive“ geschafft.

Kelce lacht über Nominierung

Dass er sich selbst überhaupt in der Liste wiederfindet, ist für Kelce höchst ungewöhnlich. Auf „X“ schrieb der Sportler: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters...“. Im Gespräch mit Sports Radio 94WIP erklärte er zudem: „Ich bin nicht einmal der sexieste Mann in meiner Familie, geschweige denn der sexieste Mann der Welt!“

Zur Erinnerung: Sein Bruder Travis Kelce, Tight End und zweimaliger Super-Bowl-Sieger in Diensten der Kansas City Chiefs, sorgt seit Monaten durch seine Beziehung zu Pop-Superstar Taylor Swift für Schlagzeilen.

Dass er selbst mit dem Thema Fashion nichts anfangen kann, hatte Jason Kelce erst kürzlich im Podcast mit seinem Bruder deutlich gemacht. „Mein Outfit ist für jeden Spieltag das gleiche, das ich auch jeden Tag trage. Was zum Teufel interessiert es mich, was ich am Spieltag anziehe. Manche Leute spielen Football, andere verkleiden sich. Ich verkleide mich nicht gerne, ich spiele gerne Football.“