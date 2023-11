Unglaubliche Szenen in der NFL! Field Goal eines Running Backs

Unglaubliche Szenen am NFL-Sonntag! Nachdem die Dolphins am Nachmittag gegen die Chiefs mit 0:21 zurücklagen und sich noch auf 14:21 zurückkämpften , hatte auch der Abend spektakuläre Szenen zu bieten.

Die Houston Texans gewinnen ihr Spiel in letzter Sekunde mit 39:37 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die zwischenzeitliche Führung zum 33:30 für die Texans wurde durch ein 29-Yard Field Goal geschossen. Das Besondere: Running Back Dare Ogunbowale erzielte das Field Goal! Der letzte Spieler, der nicht als Kicker oder Punter aufgeführt ist, der dies schaffte, war Receiver Wes Welker im Jahr 2004.

Doch der Grund für diese unfassbare Szene ist nicht sehr erfreulich für die Texans. Der eigentliche Kicker Ka‘imi Fairbairn verletzte sich in der ersten Hälfte am Quadrizeps und musste das Spielfeld verlassen. Zuvor erzielte der 29-Jährige allerdings auch ein 50-Yards Field Goal zum zwischenzeitlichen 10:17-Halbzeitstand.

Verletzungspech auf der Quarterback-Position

Die Minnesota Vikings werden vom Verletzungspech verfolgt! Beim 24:10-Auswärtssieg der Vikings gegen die Green Bay Packers verletzte sich Quarterback Kirk Cousins schwer. Die Diagnose: Achillessehnenriss! Anschließend standen dem Team nur noch Nick Mullens und Fünftrunden-Rookie Jaren Hall als Quarterback zu Verfügung, weshalb sich Minnesota am letzten Tag der Trade Deadline per Trade die Dienste von Joshua Dobbs sicherte.

Eigentlich sollte Dobbs zunächst nur die Backup-Rolle bei den Vikings einnehmen, allerdings kam es nur fünf Tage nach dem Trade gegen die Atlanta Falcons doch zu seinem ersten Einsatz. Der Grund: Auch Jaren Hall verletzte sich! Bei seinem zweiten Ballbesitz in der Nähe der Goalline musste der Rookie einen schweren Schlag einstecken und mit einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen.

Wilde Szenen in der NFL!

Anschließend zeigt Dobbs eine herausragende Performance. Der 28-Jährige brachte 20 von 30 Pässen an den Mann und konnte somit mit rund 66,7% Pass Completion überzeugen. Außerdem warf er 158 Yards, aus denen zwei Touchdowns resultierten. Kurz vor Schluss erlief er zudem ein First Down und bediente anschließend Brandon Powell zu einem 6-Yard-Touchdown, der den 31:28-Sieg gegen die Falcons bedeutete.