NFL: Nächste Hiobsbotschaft für Vikings?

So nah können Freude und Verzweiflung in der NFL beieinander liegen. Während sich Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions vor zwei Tagen nach dem 30:24-Sieg über den vorzeitigen Divisionstitel in der NFC North und den damit verbundenen Einzug in die Playoffs freuen durften, bangten die unterlegenen Minnesota Vikings um T.J. Hockenson.