NFL: Verletzung und vier Interceptions - Drama-Abend für MVP-Kandidat Brock Purdy

Was für ein Spiel zum Vergessen für Shootingstar Brock Purdy! Der Quarterback unterlag mit seinen San Francisco 49ers in der NFL deutlich mit 19:33 bei den Baltimore Ravens und hatte mit einem unterirdischen Auftritt großen Anteil an der Niederlage.

NFL: Purdy stellt Negativ-Rekord auf

Gerade in der ersten Halbzeit stand der sonst so sichere Quarterback komplett neben sich. Nach zuvor nur sieben Interceptions in 14 Spielen warf er in Halbzeit eins gleich dreimal den Ball direkt zum Gegner. Kein Quarterback in der gesamten Liga leistete sich in dieser Saison so viele Interceptions im ersten Durchgang.