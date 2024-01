NFL: "Black Monday" fordert erstes Opfer: Falcons-Trainer fliegt raus

Das erste Opfer des „Black Monday“ steht fest: Nur Stunden nach dem Hauptrundenfinale hat es in der National Football League (NFL) den ersten Trainer erwischt. Arthur Smith muss bei den Atlanta Falcons gehen, in den drei Spielzeiten mit dem Headcoach gelang keine Playoff-Teilnahme und keine positive Saisonbilanz.

Der so genannte Black Monday ist der erste Tag nach Ablauf der regulären Saison in der NFL, an dem fast schon traditionell Trainer-Entlassungen vorgenommen werden.