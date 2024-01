NFL-Hammer! Superstar lässt nach Drama-Finale Bombe platzen

Abschied fix! NFL-Superstar verlässt Titans

Titans treiben Jaguars zur Weißglut

Zwar brachte der wieder genesene Calvin Ridley mit einem Touchdown die Jaguars zu Beginn des zweiten Viertels wieder in Front, doch bis zur Pause dominierten die Gäste die Partie. Die Titans-Defense fing gleich zwei Pässe von Trevor Lawrence ab und die Offense nutzte es, um mit 21:10 in Front zu gehen.

Kurz vor der Pause erlaubte sich aber Titans-Punter Ty Zentner einen folgenschweren Fangfehler, sodass er nicht punten konnte und die Jaguars in aussichtsreicher Position den Ball wieder bekamen. So verkürzte Jaguars-Kicker Brandon McManus mit auslaufender Uhr nochmal auf 13:21.

Jaguars verpassen Comeback gegen die Titans

Lawrence führte sein Team kurz vor Schluss wieder bis weit in die gegnerische Hälfte. Doch ihm und seinen Teamkollegen gelang nicht, in zwei Versuchen die Pille das fehlende Yard über die Goal-Line zu drückten. Am Ende reichte es also nicht.