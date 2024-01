NFL: Böse Klatsche! Cowboys-Traum platzt gegen Green Bay Packers

Was war das für ein mieser Auftritt der Dallas Cowboys? Eigentlich war die Franchise als zweitbestes Team der NFC in der regulären Saison als einer der Favoriten in die Playoffs gegangen. Doch gegen die Green Bay Packers gab es nun mit dem 32:48 im eigenen Stadion ein krachendes Aus. Die Texaner warten also weiter auf die erste Teilnahme am Super Bowl seit 1996. Die Cheeseheads fordern nun San Francisco heraus.