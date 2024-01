NFL: Doch kein Rücktritt? Wirbel um NFL-Star! "In dem Moment sind zu viele Emotionen im Spiel"

Wirbel um NFL-Star Jason Kelce! Wie der 36-Jährige nun verriet, habe er bezüglich eines Karriereendes noch keine finale Entscheidung getroffen. „Ich glaube einfach nicht, dass man nach so einem Spiel in der Lage ist, eine solche Entscheidung zu treffen. In dem Moment sind zu viele Emotionen im Spiel, als dass man diese Entscheidung wirklich nachvollziehen könnte“, erzählte er in einem Videogespräch bei New Heights.

„Ich will nicht dramatisch werden und die Sache weiter hinauszögern. Wenn es an der Zeit ist, offiziell zu verkünden, was in Zukunft passieren wird, dann wird es geschehen.“

NFL verkündete Karriereende von Kelce

Kelce war am Wochenende nach einer 9:23-Klatsche mit seinen Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers aus den Playoffs ausgeschieden. Am Dienstag berichteten dann mehrere Medien übereinstimmend von einem Karriereende des Centers, auch die NFL bestätigte die Meldung offiziell.

Schon nach der vergangenen Saison wollte der ältere Bruder von Chiefs-Superstar Travis Kelce Schluss machen, verlängerte nach der Niederlage im Super Bowl gegen das Team seines Bruders aber seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit.

