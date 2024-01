NFL-Playoffs live im TV & Stream: Baltimore Ravens - Kansas City Chiefs im TV & Livestream

Ein Spiel bis zum Super Bowl in Las Vegas! Am Sonntag (21.00 Uhr) fordert das beste Team der NFL- Hauptrunde um Quarterback Lamar Jackson den Titelverteidiger Kansas City mit Superstar Patrick Mahomes.

Zum sechsten Mal in Folge stehen die Chiefs im Halbfinale der Playoffs, es winkt der dritte Titel in fünf Jahren. 2020 und 2023 hatte Kansas City mit Mahomes triumphiert.

NFL-Playoffs im TV & Livestream: Baltimore Ravens - Kansas City Chiefs

NFL: Baltimore vs Ravens - wer kommt in den Super Bowl?

Super Bowl? Draisaitl feuert St. Brown an

NFL-Showdown! "Es wird wieder von Anfang an knallen"

Die Deutschen in der NFL

Die US-Amerikanerin hat es schon zweimal abgelehnt, beim Super Bowl für die Halbzeitshow zu sorgen. Und ob der Popstar diesmal in Las Vegas dabei ist, darf zumindest bezweifelt werde. Erstmal müssten die Kansas City Chiefs mit ihrem Lebensgefährten Travis Kelce das Finale der National Football League (NFL) erreichen, hinzu kommt Reisestress.

Swift tritt am 10. Februar im Rahmen ihrer Eras Tour im fernen Tokio an, der Super Bowl LVIII (58) findet schon tags darauf statt - der Flug dauert 13 Stunden. Steigt die Sängerin wirklich in die Maschine, wird es eine knappe Angelegenheit.