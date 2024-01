NFL-Playoffs live im TV & Stream: Bringen die Bills den Champion zu Fall?

Der Kampf um die beiden Super-Bowl-Plätze spitzt sich immer weiter zu. In der Divisional Round geht es am Wochenende um den Einzug in die Championship Games von AFC und NFC.

Die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs treffen im zweiten Spiel der AFC aufeinander. In der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr möchten die Chiefs einen entscheidenden Schritt in der Mission Titelverteidigung gehen. Die Bills sind jedoch seit Wochen in Topform und möchten in dieser Saison endlich nach dem Titel greifen, nachdem man zuletzt viermal als Division-Sieger der AFC East kurz vor dem Ziel ausschied.

So können sie die Playoffs live im TV & Stream verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+/DAZN

Als amtierender Champion gehen die Kansas City Chiefs um Quarterback und Superstar Patrick Mahomes leicht favorisiert in das Duell. Nach schwankenden Leistungen in den letzten Wochen konnten die Chiefs die Dophins in der Wild-Card-Runde deutlich mit 26:7 bezwingen. Die Bills um Josh Allen waren zuletzt jedoch zuletzt konstanter und konnten vor dem 31-17-Erfolg in der Wild-Card-Runde gegen die Steelers fünf Matches in Serie gewinnen.

Die Partie wird im Highmark Stadium in Orchard Park stattfinden, wodurch die Bills den Heimvorteil innehaben. Der Sieger der Partie trifft auf die San Francisco 49ers, die nach nach dem Drama um Unglücksrabe Anders Carlson die Packers bezwungen haben.