NFL: Schneechao! Wild-Card-Game zwischen Bills und Steelers verschoben

Das Extremwetter in den USA sorgt für die erste Spielabsage in der NFL ! Das Wild-Card-Game zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers muss wegen der chaotischen Schneemassen von Sonntag (19:00 Uhr deutscher Zeit) auf Montag (22:30 Uhr) verschoben werden.

Die zuständige Gouverneurin Kathy Hochul teilte auf einer Pressekonferrenz und auf X mit, dass das Spiel am Sonntag bei den aktuellen Witterungsbedingungen nicht stattfinden könne: „Es wird extrem gefährlich, am Wochenende in Western New York zu verreisen. Deswegen verhängen wir ab 21 Uhr ein komplettes Reiseverbot in Erie Country.“