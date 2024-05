Termin und Paarung stehen! Dann kommt die NFL nach München

Superstar Aaron Rodgers kommt nach Europa! Die NFL hat ihre International Games für die Saison 2024 verkündet - und den Fans in der „Alten Welt“ ein großes Geschenk gemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn Rodgers wird mit seinen New York Jets eines der drei Spiele in London bestreiten. Am 6. Oktober trifft der viermalige MVP mit den Jets im Tottenham Hotspur Stadium auf die Minnesota Vikings.

Diese Teams spielen im Munich Game

Auch die komplette Besetzung des Munich Games ist jetzt klar: Die Carolina Panthers treffen am 10. November in der Allianz Arena von München auf die New York Giants.

„Mit den New York Giants kommt ein weiteres NFL Top-Team nach Deutschland“, freute sich Dr. Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland: „Die wachsende Zahl an NFL-Fans darf sich auch im dritten Jahr in Folge auf hervorragenden Football und Entertainment freuen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte: „Wir freuen uns auf die Rückkehr der NFL nach München. Die Premiere hat viele Gäste aus der ganzen Welt nach München gelockt. Die emotionale Premiere 2022 war für viele NFL-Fans, aber auch für uns als Stadt München, unvergesslich.“

Bei den Giants spielte mit Markus Kuhn eine deutsche NFL-Legende: Der Lineman schaffte 2014 sensationell als erster Deutscher einen Touchdown - als Defensive Tackle wohlgemerkt.

Die Giants und Panthers gehören zu insgesamt zehn Teams, die in Deutschland Marketingrechte halten, darunter die Detroit Lions von Superstar Amon-Ra St. Brown.

Die International Games der NFL im Überblick:

Green Bay Packers - Philadelphia Eagles (6. September, Corinthians Arena, Sao Paolo)

New York Jets - Minnesota Vikings (6. Oktober, Totteham Hotspur Stadium, London)

Jacksonville Jaguars - Chicago Bears (13. Oktober, Totteham Hotspur Stadium, London)

New England Patriots - Jacksonville Jaguars (20. Oktober, Wembley Stadium, London)

New York Giants - Carolina Panthers (10. November, Allianz Arena, München)

{ "placeholderType": "MREC" }

Bryce Young (M.) kommt mit seinen Carolina Panthers zum NFL-Spiel nach München und fordert die New York Giants

NFL-Tickets: So kommen Sie an Karten

Auch in diesem Jahr ist wieder mit einem massiven Ansturm auf die Karten für die Spiele in London und Deutschland zu rechnen.

Um eine Chance auf die begehrten Tickets zu haben, müssen sich Fans vorab unter nfl.com/internationalgames registrieren. Der Kartenverkauf wird diesen Sommer beginnen.

In den letzten Jahren hatte das Losverfahren der NFL bei vielen enttäuschten Fans für wütende Reaktionen gesorgt.

Dann kommt der komplette NFL-Spielplan raus

Die NFL hatte in den letzten Tagen schon schrittweise erste Ansetzungen des kommenden Spielplans bekannt gegeben.

So beginnt die NFL-Saison 2024 mit dem Duell zwischen Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes und MVP Lamar Jackson mit dem größtmöglichen Kracher.

Am 5. September empfängt Meister Kansas City Chiefs die Baltimore Ravens im ersten Thursday Night Game der neuen Spielzeit.

Der frühere Superstar Tom Brady gibt sein TV-Debüt als Experte bei FOX wiederum am 1. Spieltag bei der Partie Dallas Cowboys gegen die Cleveland Browns (8. September).