Rekord-Vertrag für NFL-Star - das gab es noch nie!

Damit ist der 25-Jährige der bestbezahlte Defensive Back in der NFL -Geschichte. Winfields Vertrag beinhaltet 45 Millionen Dollar garantiertes Gehalt. Es ist die höchste Summe, die jemals an einen Safety gezahlt wurde.

Mulugheta postete auf Instagram einen Screenshot seines Telefonats mit Winfield und gratulierte seinem Schützling. „Ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Anruf zu tätigen und Antoine wissen zu lassen, dass er gerade GESCHICHTE geschrieben hat! Es ist das erste Mal, dass ein Safety der bestbezahlte Defensive Back in der NFL ist. In einem Jahr, in dem der Wert von Safeties infrage gestellt wurde, haben sich die Buccaneer-Organisation, die Glazer-Familie und GM Jason Licht um eines ihrer wertvollsten Familienmitglieder gekümmert“, schrieb er in dem Post.