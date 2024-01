NFL: Super-Bowl-Traum platzt! St. Brown reagiert und spricht über die Zukunft

Amon-Ra St. Brown war die Enttäuschung wenige Minuten nach dem Abpfiff noch anzusehen. Der deutsche Star-Receiver der Detroit Lions hat den Einzug in den Super Bowl und damit die Chance zur ersten Meisterschaft der Franchise-Geschichte verpasst.

St. Brown kündigt Großes an

Nach dem großen Drama sprach der Star in der Kabine bei den Journalisten über die Saison und die Zukunft des Teams. „Wir werden bereit sein in der neuen Saison“, kündigte er direkt an. Seiner Mannschaft rechnet St. Brown große Chancen für die nächsten Jahre aus.