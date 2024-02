NFL: Kaepernick übt heftige Kritik: "Lage wurde noch schlimmer"

Kaepernick: „Das bereitet mir große Sorgen“

„Wir haben es geschafft, dass so viele Menschen aufstehen und sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Dass so viele Menschen sich dieses Problems bewusst werden – und gleichzeitig wird das Problem noch größer. Das bereitet mir große Sorgen“, betonte der 36-Jährige, der durch seinen Protest in der NFL zur persona non grata wurde.