NFL: Chiefs klären nach Super Bowl Zukunft von Rekord-Mann

Die Kansas City Chiefs haben nach dem Sieg im Super Bowl LVIII gegen die San Francisco 49ers mit ihrem defensiven Mastermind Steve Spagnuolo verlängert. Das gab das Team am Mittwoch bekannt.

Der 64-Jährige hatte als Defense Coordinator und Architekt der herausragenden Verteidigung des NFL-Champions in der Nacht auf Montag entscheidenden Anteil an der Titelverteidigung.

Spagnuolo entnervte schon Brady

2008 vermasselte er mit den Giants einem gewissen Tom Brady und den New England Patriots nach einer Bilanz von 16:0-Siegen die perfekte Saison.

Chiefs weiter mit Defensive Coordinator

Auch einen Deutschen hat Spagnuolo schon trainiert: Defensive Lineman Markus Kuhn spielte in der Saison 2015 unter dem Rekord-Super-Bowl-Sieger in New York.