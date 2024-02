NFL: Entscheidung über WM-Finalstadion befeuert Diskussionen um Rasen

Es soll ein echtes Spektakel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geben. Im Rahmen einer Live-Show am Sonntag hat der Verband nun den Spielplan des Turniers bekannt gegeben. Während das Eröffnungsspiel im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexiko City stattfindet, wird der WM-Titel in New York City ausgespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch das MetLife Stadium im Big Apple sorgt für rege Diskussionen. „Von all den Stadien in diesem Land, entscheidet ihr euch für dieses“, kritisierte User DaniloStanojev9 auf X. Die Arena steht sinnbildlich für viele Verletzungen in der NFL.

Während der Saison wird das Stadion gleich von zwei Teams genutzt. Den New York Giants und den New York Jets. In der amerikanischen Football-Liga werden die Spiele in manchen Stadien auf einem Kunstrasen ausgetragen, dazu zählt auch das Stadion in New York. Für die kommende Weltmeisterschaft wird der Boden gemäß der FIFA-Statuten jedoch gegen natürlichen Rasen ausgetauscht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kunstrasen bleibt in der NFL umstritten

Eine Entscheidung, die auch von vielen NFL-Spielern für ihre Liga gefordert wird. „Glückwunsch NFL. Wie viele Spieler müssen sich noch auf diesem künstlichen Rasen verletzten? Ihr kümmert euch mehr um Fußballspieler als um uns. Ihr plant den Kunstrasen für die kommende Weltmeisterschaft zu entfernen. Also ist es offensichtlich machbar. Ich habe es satt…macht es besser!“, kritisierte NFL-Star David Bakhtiari via X nach der schweren Verletzung von Quarterback Aaron Rodger im September.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Rodgers hatte sich nur wenige Minuten nach seinem Debüt für die New York Jets die Achillessehne gerissen. Es ist jedoch nur eine Verletzung, in einer Reihe schwerwiegender Vorfälle. Seit 2020 erlitten sechs NFL-Profis einen Kreuzbandriss und vier Spieler einen Achillessehnenriss im MetLife Stadium.

Zahlreiche Spieler der Jets äußerten nach der Verletzung des Quarterbacks ihren Unmut. Wide Receiver Garrett Wilson bezeichnete den Rasen beispielsweise als „Müll“. Cornerback DJ Reed forderte auf X: „Wir brauchen Gras für all unsere Stadien.“

Auch die Spielergewerkschaft NFLPA forderte in einem Statement: „Die Umstellung aller Stadionfelder auf hochqualitativen Naturrasen ist die einfachste Entscheidung, die die NFL treffen kann. Die Spieler bevorzugen es mit überwältigender Mehrheit und die Daten zeigen, dass natürlicher Rasen einfach sicherer ist als Kunstrasen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Hoffnung auf permanente Änderung

Unklar ist derweil, ob die FIFA bei der kommenden Weltmeisterschaft auf eine permanente Grasfläche, die bei Bedarf aus und in das Stadion gefahren werden kann oder auf eine temporäre Lösung bestehen wird. Dennoch dürfen sich die Spieler und Fans der NFL in Zukunft Hoffnung auf eine bessere Rasenqualität in New York machen.

„Das FIFA-Reglement besagt, dass jedes Stadion über eine Rasenfläche verfügen muss, was bedeutet, dass das MetLife in naher Zukunft einige längst überfällige Renovierungsarbeiten durchführen muss“, titelt the jet press. „Behalten das Rasenfeld“, fordert User bobbypetrino6 via X.